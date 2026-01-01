Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artarak 30 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Kasım ayında yüzde 3,2 artarak 20 milyar 740 milyon dolardan, 21 milyar 396 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,0 artarak 21 milyar 930 milyon dolardan, 23 milyar 250 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 1 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,6 artarak 44 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,0 oldu.

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 7 milyar 508 milyon dolardan, 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Kasım ayında yüzde 74,8 iken, 2025 Kasım ayında yüzde 73,8'e geriledi.

VAN’IN İHRACAT–İTHALAT DENGESİ

Genel ticaret sistemi verilerine göre Van, 2025 yılının Kasım ayında 2 milyon 360 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Van’ın ihracatı, 2024 yılının aynı döneminde 1 milyon 923 bin dolar düzeyindeydi. Buna göre Van’ın Kasım ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi.

Van’ın ithalat rakamları da artış eğilimini sürdürdü. Genel ticaret verilerine göre Van’da 2025 yılının Kasım ayında ithalat 3 milyon 493 bin dolar olarak kaydedildi. Van’ın ithalatı, 2024 yılının aynı döneminde 2 milyon 875 bin dolar seviyesindeydi. Açıklanan verilere göre, Van’da Kasım ayı ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 22 oranında arttı.

VAN’IN DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DA ARTIŞ OLDU!

Genel ticaret sistemi verilerine göre Van’da 2025 yılı Kasım ayında dış ticaret açığı 1 milyon 133 bin dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde Van’ın ihracatı 2 milyon 360 bin dolar, ithalatı ise 3 milyon 493 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılının Kasım ayında ise Van’ın ihracatı 1 milyon 923 bin dolar, ithalatı 2 milyon 875 bin dolar olurken, dış ticaret açığı 952 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Buna göre Van’ın Kasım ayı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 19 oranında arttı.