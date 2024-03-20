Van'da etkili olan kar yağışı sonrasında cadde ve sokaklar buz pistini aratmadı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kentte yaşam durma noktasına geldi. Kar kaplı yollarda zorluk yaşayan sürücüler duruma isyan etti. Van Valiliği önceki gün kuvvetli yağış uyarısı verirken, Van Büyükşehir Belediyesi bu uyarışa aldırış etmedi. Önlem alınmayan cadde ve sokaklarda araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.

VAN BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALDI!

Van Valiliği önceki gün kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı vermiş, vatandaşlara duyuru yapmıştı. Valiliğin kar yağışı duyurusuna aldırış etmeyen Van Büyükşehir Belediyesi kentte önlem almayınca cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Kentteki bir çok noktada kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamazken, Van'ın merkezini kar etkisi altına aldı. WanHaber'e konuşan Abdullah M. isimli vatandaş duruma tepki göstererek, "Van Valiliği uyarı yaptığı halde büyükşehir belediyesinin iş makineleri nerede? Karla mücadele ekipleri nerede? Van'ın göbeğinde araçlar mahsur kalıyor, yayalar kaldırımda yürüyemiyor. Türkiye'nin hangi ilinde böyle bir muamele var? Bu kentin yetkililerini göreve davet ediyorum. Buz ve kar kaplı sokaklarda araçlar güçlükle ilerliyor, yayalar zor anlar yaşıyor. Vatandaşlar Mehmet Emin Bilmez dönemini arar oldu. O görevde olsaydı kentin cadde ve sokakları bu denli kapalı olmazdı. Bizim yetkilileri birileri kış uykusundan uyandırmalı" ifadelerini kullandı.

VAN BUNU HAK ETMİYOR

Konuyla alakalı WanHaber'e konuşan Vedat T. isimli vatandaş ise yolda mahsur kaldığını, vatandaşların yardımı ile evine güçlükle vardığını aktardı. Cadde ve sokakların karla kaplandığını belirten Vedat T. "Bu kentte kar ve yağmur yağışını istemez hale geldik. Kar yağıyor kentin yolları tıkanıyor, vatandaş araçlarını çıkartamıyor. Yağmur yağıyor, araçlar sel içinde kalıyor. Bu kente her yağmur yağdığında İpekyolu, İkinisan, Kale yolu başta olmak üzere bir çok noktada su taşkınları meydana geliyor, sürücüler zor anlar yaşıyor. Bu kentin belediyeleri ne iş yapıyor çok merak ediyorum. Kentteki en ufak bir yağmurda bile trafik kilitleniyor, ulaşım duruyor. Vanlı vatandaşlar bu durumu hak etmiyor. Bizim bir Gazitantep, Erzurum, Şanlıurfa'dan farkımızın olmaması lazım. Bizim de diğer iller gibi alt yapı sorununu çözmüş, yaşam kalitesi yüksek bir kent olmamız lazım. Ben her zaman söyledim şimdi de söyleyeyim. Bu kentte liyakatlı yöneticilere ihtiyaç var, bu kenttin hizmete aç yöneticilere ihtiyacı var. Bu mübarek günde yaşadığımız sıkıntının müsebbiplerini Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.