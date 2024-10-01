Yayımlanan raporda 2024 yılı Temmuz ayında 2023 yılı Temmuz ayına göre; toplam petrol ürünü yurtiçi satışları yüzde 8,03 azalarak 2.967.659,72 ton olarak gerçekleşti. Benzin türleri satışları yüzde 8,87 artarak 461.469,75 ton olarak gerçekleşirken, motorin türleri ise satışları yüzde 11,91 azalarak 2.338.059,66 ton olarak gerçekleşti.

2024 yılı Temmuz ayı LPG satış rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı yüzde 15,55, dökme LPG satışı yüzde 35,69 ve otogaz satışı yüzde 8,12 azalarak, toplam LPG satışı yüzde 10,18 azaldı.

VAN’IN TEMMUZ AYI BENZİN, MOTORİN TÜKETİMİ

EPDK’nin paylaştığı rapora göre Van’da Temmuz ayı tüketiminde benzin türlerinde toplam tüketim 1.887,17 ton olurken, motorin türleri içerisinde 14.265,77 ton oldu. Van’da Temmuz ayı döneminde toplam havacılık yakıtı 1.591,14 olarak açıklandı. Van’da Temmuz ayında toplam 17.744,07 ton petrol tüketimi gerçekleşti.

VAN’IN TEMMUZ AYI LPG SATIŞLARI

Van’da tüplü LPG satışı Temmuz ayında toplam 613,03 ton olarak kayıtlara geçerken, otogaz LPG satışı ise 1.707,25 ton olarak gerçekleşti. Van’da satışı gerçekleşen toplam LPG miktarı ise 2.320,28 ton oldu.