Paylaşılan 2024 yılı Aktif Yaşlanma Endeksine göre doğurganlık hızı düşerken, sağlık alanındaki gelişmelerle ölümlülük oranı azalıyor ve doğuşta beklenen yaşam süresi uzuyor.

TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üstü nüfus 2019'da 7,55 milyondan 2024'te 9,11 milyona yükseldi (yüzde 20,7 artış). Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2019'da yüzde 9,1 iken, 2024'te yüzde 10,6'ya ulaştı. Projeksiyonlara göre bu oran 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 17,9, 2060'ta yüzde 27, 2080'de yüzde 33,4 ve 2100'de yüzde 33,6 olacak.

Türkiye, doğurganlık azalmasıyla "çok yaşlı ülkeler" sınıfına girdi.

İBBS 1. Düzey verilerine göre, TRB Orta Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) aktif yaşlanma endeksi 29,8 olarak açıklandı. Bölgede istihdam oranı 28,6, bağımsız, sağlıklı ve güvenli yaşam bileşeni 64,3, aktif yaşlanma için kapasite ve elverişli ortam 42,0, topluma katılım bileşeni ise 14,2 olarak kaydedildi.

TÜİK'in 2024 Aktif Yaşlanma Endeksi verilerine göre, Orta Doğu Anadolu Bölgesi'nin endeks değeri 29,8 ile Türkiye ortalaması olan 29,7'ye oldukça yakın. Ancak, bölgede yaşlı nüfusun sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılımını gösteren topluma katılım bileşeni 14,2 ile düşük seviyede kaldı. Buna karşın, bağımsız, sağlıklı ve güvenli yaşam bileşeni 64,3 ile yüksek bir değer alarak, bölgedeki yaşlılar için temel yaşam koşullarının görece iyi olduğunu ortaya koydu.