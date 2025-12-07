Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Erciş, Başkale, Muradiye ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Van merkez ve ilçelerinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle her gün çok sayıda mahallede meydana gelen kesintiler hem iş hayatını hem de evlerdeki temel ihtiyaçları aksatıyor. Kesintiler üzerine vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak kalıcı bir çözüm talep ediyor.

Özellikle kış aylarında da her gün onlarca mahallede planlı kesinti yapılması, doğal gazla ısınan aileleri daha fazla etkiliyor. Vatandaşlar kalıcı tedbirler alınarak kış aylarında zorunlu olmadıkça kesinti yapılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Dereüstü, Kıratlı, Şerefiye ve Serhat Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

08.00 – 17.00 Saatleri arasında; Erdemkent ve Esentepe mahallesi kiracılar TOKİ, Kuveyt konutları, Erenkent, Yeni mahallesi ile Eski Cami mahalle yeni TOKİ konutlarında planlı bakım onarım çalışması

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kozluca ve Yalnızağaç Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

08.00-17.00 Saatleri arasında; Yoldöndü, Timar, İnköy, Altınsaç, Aydınocak, Kuşluk, Değirmitaş, Hasbey, Altınsaç, Göründü, Yuva, Bağlama, Yemişlik, Kazançkoçak, Yanıkçay, Kurultu, Kayalar, Dilmetaş, Güzelkonak, İkizler, Dağyöre Mahalleleri ve bağlı sokaklarda, Uysal, Dereağzı, Güzelkonak, Dokuzağaç, Pınarbaşı, Karşıyaka, Hişet, Selimiye ve Atalan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Aşağıçökek, Deliçay, Ergücü, Hocaali, Kadirasker, Keklikova, Kızılören, Payköy, Salihiye, Salmanaga, Salmanağa, Yankıtepe, Kışla, Latifiye, Örene ve Yeşilova Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Akçalı, Aşağıküme, Aydemir, Belencik, Beşocak, Çakırdoğan, Dereiçi, Deringeçit, Dikilitaş, Ekecek, Esenyamaç, Hasanbey, Ilıcak, Keçilioba, Kovalıpınar, Oğulveren, Öncüler, Örmetas, Yukarıdallı ve Yukarıdarıca Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

08.00 – 17.00 Saatleri arasında; Babacan, Balaklı, Fatih, Fevzi Çakmak, Kandahar, Karaoğlan, Şehitmehmetbey, Yavuzselim ve Yenişehir Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Aşağımollahasan, Sugeçer ve Yukarıayazca Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.