Van'ın 7 ilçesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle, bugün (22 Temmuz) elektrik kesintileri yaşanacak.

Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında bugün bazı ilçelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler;

İpekyolu;

09.00-17.00 saatleri arasında; Fırat ve Selimbey mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit;

09.00-17.00 saatleri arasında Kurubaş ve Erenkent mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

09.00-17.00 saatleri arasında Halkalı, Şahgeldi, Esenpınar, Şemsibey Ve Şemsibey OSB (Organize Sanayi Bölgesi) mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Gürpınar;

09.00-17.00 saatleri arasında; Sapakonak ve Bağrıyanık mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

09.00-17.00 saatleri arasında; Alkanat, Camiikebir, Tekevler, Salihiye, Vanyolu, Çataltepe, Kayaboyun, Çetintaş, Aşağı Akçagedik, Şerefli, Duracak, Yukarı Akçagedik, Bozyaka, Gökoğlan, Gümüşoluk, Derekent, Gültepe, Kırkpınar ve Ortayayla mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kandahar, Yumaklı ve Yenişehir mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-11.00 saatleri arasında; Koca Saban, Ova Pınar, Karahan, Köşk, Beşparmak, Uluşar, Topuz Arpa mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Özalp;

09.00-17.00 saatleri arasında; Şemsettin, Hacı Kışlak, Kalecik, Boğazkesen, Kırk Çalı, Altın Boğa ve Savatlı mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.