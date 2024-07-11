Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (12.07.2024) Van’ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintilerinden Van’ın Tuşba, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Saray ve İpekyolu ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
Enerji kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
TUŞBA:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Abdurrahman Gazi, Altıntepe, İskele, Kalecik mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Haydarbey, Kadirasker, Sahil Kent mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GEVAŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Dokuzağaç, Elmalı, Karşıyaka, Orta, Pınarbaşı, Atalan mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Kılıçtutan, Aşağıalıcı, Yukarıalıcı mezralarında bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
SARAY:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Koçbaşı mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
İPEKYOLU:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Esenler, Şerefiye, Serhat, Yeni mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.