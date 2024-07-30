Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yarın (31.07.2024) Van’ın Muradiye, Edremit, Gürpınar, Saray, İpekyolu ve Erciş ilçelerinin bir kısmında elektrik kesintisi yapılacak.

Bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 17.00’de kesintinin son bulacağı bildirildi.

İşte kesintinin yapılacağı o mahalleler;

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Topuzarpa, Uluşar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Eski Cami, Yeni Cami Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Üçdoğan, Evinli Mezrası, Yaya Mezrası, Çepkenli Kayrakdere Mezrası, Kızgınkaya Mezrası, Tarımcık Mezrasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Keçikayası, Örenburç, Çaybağı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Yalınağaç, Yatıksırt, Yukarıgüneyce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıakçagedik, Bozyaka, Çataltepe, Çetintaş, Derekent, Duracak, Gökoğlan, Gültepe, Gümüşoluk, Kayaboyun, Kırkpınar, Ortayayla, Şerefli, Yukarı Akçagedik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.