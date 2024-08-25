Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün (25.08.2024) Van’ın Edremit, Tuşba, Başkale, Özalp ve Saray ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

EDREMİT:

15:00 – 18:00 saatleri arasında Eminpaşa ve Süphan Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

14:00 – 16:00 saatleri arasında Adıgüzel, Ağartı, Akçaören, Akçift, Alaköy, Aşıt, Atmaca, Ayanıs, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Dilimli, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Gülsünler, Güvençli, Halkalı, Hıdırköy, Karaağaç, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Kumluca, Meydancık, Mollakasım, Ocaklı, Otluca, Özkaynak, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Satıbey, Tabanlı, Tevekli, Yaylıyaka, Yemlice, Yeniköşk, Yeşilsu, Yumrutepe Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Aşalan, Güroluk, Hafiziye, Örencik, Ortayol, Tepebaşı, Yeni Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

13:00 – 15:00 saatleri arasında Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Mollatopuz, Şehittepe, Tepedam Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.

SARAY:

13:00 – 15:00 saatleri arasında Mahmudiye Mahallesinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.