VEDAŞ, bakım onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerini sürdürüyor. Yarın da (24.07.2024) Van’ın 5 ilçesinde yapılacak olan çalışmalar kapsamında bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

İşte VEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinden etkilenecek olan mahalleler;

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Balaklı Mahallesi ve Çakmak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Sapakonak ve Bağrıyanık Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Eminpaşa Mahallesi, Kıyıcak ve Eski Cami Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çınarlı, Kışla, Vanyolu, Gölağzı, Camiikebir, Tekevler ve Alkanat Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Sugeçer, Seydibey, Yarımkaya, Bodurağaç, Çırakköy, Hacıali, Aşağıakçagül ve Sağmalı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.