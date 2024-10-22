Havaların iyiden iyiye soğuduğu Van'da kar yağışı, buzlanma ve don uyarıları da peş peşe geliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, bugün Van'ın güney ilçeleri olan Gürpınar, Başkale, Bahçesaray, Çatak ve Gevaş'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Yarından itibaren ise Van genelinde yağış beklenmiyor ancak soğuk hava etkisini sürdürecek.

Soğuk havalardan dolayı özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don durumlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.