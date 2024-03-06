Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), Van’ın belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulayacak. Kesintiler, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılacak.

Elektrik kesintilerinden Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintiden etkilenen yerler ve kesinti saatleri şu şekilde;

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kurubaş Mahallesinde

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle, Bakraçlı, Kevenli, Karşıyaka, Bostaniçi Mahallelerinde

09.00 – 16.00 saatleri arasında; Baklatepe, Yukarıgölalan, Aşağıgölalan, Yukarıgüneyce, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz Mahallelerinde

 TUŞBA:

09.00 – 16.00 saatleri arasında; Kalecik, Alabayır, Beyüzümü, Seyrantepe, Kelle Mahallelerinde

MURADİYE:

09.00 – 16.00 saatleri arasında; Kuşçu, Akçaçay, Otlakbaşı, Esenkoç, Akbulak, Dağören, Erişen, Sarımemet, Doğangün, Kelle, Sürüyolu Mahallelerinde.

Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer