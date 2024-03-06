Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), Van’ın belirli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulayacak. Kesintiler, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yapılacak.
Elektrik kesintilerinden Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
Kesintiden etkilenen yerler ve kesinti saatleri şu şekilde;
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kurubaş Mahallesinde
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle, Bakraçlı, Kevenli, Karşıyaka, Bostaniçi Mahallelerinde
09.00 – 16.00 saatleri arasında; Baklatepe, Yukarıgölalan, Aşağıgölalan, Yukarıgüneyce, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz Mahallelerinde
TUŞBA:
09.00 – 16.00 saatleri arasında; Kalecik, Alabayır, Beyüzümü, Seyrantepe, Kelle Mahallelerinde
MURADİYE:
09.00 – 16.00 saatleri arasında; Kuşçu, Akçaçay, Otlakbaşı, Esenkoç, Akbulak, Dağören, Erişen, Sarımemet, Doğangün, Kelle, Sürüyolu Mahallelerinde.