Meteoroloji tahmini hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Van’ın doğu ilçelerinde bugün öğlen ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının değişkenlik gösterdiği Van’da bugün için bazı ilçelere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken öğle ile akşam saatleri arasında Van ilinin doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Tahminlere göre bugün Van’ın Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleri için yağış bekleniyor.

İşte bugün Van’da beklenen hava durumu:

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 34

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 35

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 33

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 29

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 33

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 33

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28