Meteoroloji tahmini hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Van’ın doğu ilçelerinde bugün öğlen ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının değişkenlik gösterdiği Van’da bugün için bazı ilçelere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken öğle ile akşam saatleri arasında Van ilinin doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Tahminlere göre bugün Van’ın Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleri için yağış bekleniyor.
İşte bugün Van’da beklenen hava durumu:
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 34
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 35
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 33
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 29
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 33
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 33
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28