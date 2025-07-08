Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Van'da, 3 ilçe için yağış tahmini bildirildi.
Tahminlere göre Çaldıran, Özalp ve Saray ilçesinde öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmur görülecek.
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, rüzgarın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
VAN'DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 26
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 31
Başkale: Parçalı ve az bulutlu 22
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 23
Çatak : Parçalı ve az bulutlu 34
Erciş : Parçalı ve az bulutlu 29
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 27
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 29
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 28
Özalp : Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 25
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu