Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Van'da, 3 ilçe için yağış tahmini bildirildi.

Tahminlere göre Çaldıran, Özalp ve Saray ilçesinde öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmur görülecek.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, rüzgarın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

VAN'DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 26

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 26

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 26

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 31

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 22

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 23

Çatak : Parçalı ve az bulutlu 34

Erciş : Parçalı ve az bulutlu 29

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 27

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 29

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 28

Özalp : Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu 25

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağmurlu