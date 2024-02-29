VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 3 ilçesinde enerji kesintisi uygulayacak.
Belli saatler arasında Van’ın Edremit, Erciş ve İpekyolu ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kesintiden etkilenecek yerler ve saatleri şu şekilde;
EDREMİT:
09.00 - 17. 00 saatleri arasında; Kurubaş, Kavurma, Süphan, Bakacık, Yeni Mahalle.
ERCİŞ:
09.00 – 11.00 saatleri arasında; Beyazıt, Kışla, Salihiye Mahalleleri
12.00 – 14.00 saatleri arasında; Beyazıt ve Latifiye Mahalleleri.
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeni, Karşıyaka, Bostaniçi, Kevenli ve Bakraçlı Mahallelerinde.
Kaynak: Wanaber / Oktay Dincer