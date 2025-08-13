Van'daki bankacılık sektöründe kredi hacmi verileri yayımlandı.

BDDK’nın FinTÜRK-Coğrafi dağılımı raporunda yayımlanan verilere göre 6. ay itibarıyla Van genelinde toplam nakdi krediler 63,939 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu kredilerin takibe alınan kısmı ise 1,893 milyar TL olarak gerçekleşti.

Van’da sektör bazında banka işlemleri incelendiğinde, mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankaları arasındaki farklılıklar göze çarpıyor.

Mevduat bankaları, toplam nakdi kredilerde 58,835 milyar TL ile en büyük paya sahipken, takibe alınan alacaklar 1,889 milyar TL olarak hesaplandı.

Kalkınma ve yatırım bankalarının toplam kredisi 1,036 milyar TL, katılım bankalarının ise 3,067 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yerel ölçekte ise kamu ve özel bankalar arasında da farklılıklar ise; kamu bankalarının toplam nakdi kredileri 14,312 milyar TL, özel bankaların ise 16,214 milyar TL olarak raporlandı.