2023 yılında Türkiye’de iller arası göç eden toplam nüfus sayısı 3 milyon 450 bin 953 kişi olarak açıklandı. Göç eden nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlardan oluştu.

TÜİK tarafından paylaşılan ve iller arası göç dağılımında İstanbul 412 bin 707 kişi ile en fazla göç alan il olurken, İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti.

Aynı durumda iller arası göç dağılımında en fazla göç veren il 581 bin 33 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul’u sırasıyla Ankara ve Hatay takip etti.

Van’ın göç haritası;

1 milyon 127 bin 612 nüfusa sahip Van; 39 bin 585 göç alırken, 16 bin 962 kişilik net göç farkı ile 56 bin 547 göç verdi.

Net göç rakamlarına göre Van, Türkiye’de en fazla göç veren 12’nci il oldu.

GÖÇ ETME NEDENİNE GÖRE VAN’IN ALDIĞI GÖÇLER

Tayin/iş değişikliği 5 bin 465 kişi, işe başlamak ya da iş bulmak için Van’a gelen toplam kişi sayısı 3 bin 526 kişi, eğitim için Van’a gelen toplam kişi sayısı 4 bin 470 kişi, medeni durum değişikliği/ailevi nedenlerden ötürü Van’ı tercih eden kişi sayısı bin 719, daha iyi konut ve yaşam koşulları için Van’a gelen kişi sayısı 7 bin 144, hane/aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç eden kişi sayısı 7 bin 888, aile yanına/memlekete geri dönen kişi sayısı 2 bin 321, sağlık durumlarından dolayı Van’a gelen kişi sayısı 123, ev almak için Van’a gelen kişi sayısı bin 128, emekli olduktan sonra Van’a gelen kişi sayısı 148, doğal afet ve acil durumlardan dolayı Van’a gelen kişi sayısı 2 bin 940, diğer ve bilinmeyen sebeplerden gelen toplam kişi sayısı ise 2 bin 713 olarak kayda geçti.

GÖÇ ETME NEDENİNE GÖRE VAN’IN VERDİĞİ GÖÇLER

Tayin/iş değişikliği 6 bin 987 kişi, işe başlamak ya da iş bulmak için Van’dan giden toplam kişi sayısı 5 bin 815 kişi, eğitim için Van’dan giden toplam kişi sayısı 8 bin 422 kişi, medeni durum değişikliği/ailevi nedenlerden ötürü farklı bir ile göç eden kişi sayısı bin 2 bin 810, daha iyi konut ve yaşam koşulları için Van’dan giden kişi sayısı 9 bin 130 olarak açıklandı.

Hane/aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç eden kişi sayısı 17 bin 949, aile yanına/memlekete geri dönen kişi sayısı 636 sağlık durumlarından dolayı Van’dan giden kişi sayısı 134, ev almak için Van’a gelen kişi sayısı bin 142, emekli olduktan sonra Van’dan giden kişi sayısı 209, doğal afet ve acil durumlardan dolayı Van’dan giden kişi sayısı 200, diğer ve bilinmeyen sebeplerden dolayı giden toplam kişi sayısı ise 3 bin 813 olarak kayda geçti.