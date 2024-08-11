Vanlıların yıllardır beklediği çevre yolu, yüzde 75’ten az ilerleyen projeler için getirilen kısıtlamalara takıldı ve çalışmalar durduruldu.

Bir Proje, Bir Mağduriyet Hikayesi

Van Çevre Yolu projesi, 14 yıl önce büyük umutlarla başlatıldı ancak bugün gelinen noktada halkın hayal kırıklığı ve mağduriyetiyle anılıyor. Her seçim döneminde bir “müjde” olarak duyurulan, ancak seçimlerin ardından ödeneği kesilen bu proje, Vanlılar için bir vaat olmaktan öteye gidemedi. 41 kilometrelik yolun yalnızca 10 kilometresi tamamlanmış durumda ve geri kalan kısım için süreç adeta durdu.

Kamulaştırma: En Yüksek Oran ve Yeni Sorunlar

Projenin en çarpıcı yanlarından biri, Türkiye’de bugüne kadar uygulanan en yüksek kamulaştırma oranıyla gerçekleştirilmesi. Van’ın çeşitli mahallelerinde, yüzde 45 oranında kamulaştırma yapılırken, bu durum birçok arsa sahibini mağdur etti. Arsa sahiplerine herhangi bir ödeme yapılmamakla kalmayıp, üçüncü kişiler arsalara ortak edildi, müstakil arsalar müşterek arsalara dönüştü. Arsa sahipleri ise haklarını aramak için dava açmak zorunda kaldı, ancak bu davalar yıllarca sürebiliyor.

Tasarruf Tedbirleri: Van Çevre Yolu Yine Durdu

Türkiye genelinde uygulanan ekonomik kriz gerekçeli tasarruf tedbirleri, Van Çevre Yolu’nu da vurdu. Yüzde 75’in altında ilerleme kaydeden projeler için getirilen kısıtlamalar, Van Çevre Yolu’nun durmasına neden oldu. İlerleme oranı yüzde 40’ta kalan proje, bu tedbirlerle birlikte belirsiz bir geleceğe itildi.

“Bahçemi Dörde Böldüler, Yabancıları Ortak Ettiler”

Projenin mağdurlarından biri de Edremit’te yaşayan İbrahim Özmen. Kendi bahçesinin dört parçaya bölündüğünü ve tanımadığı kişilerin arsalarına ortak edildiğini belirten Özmen, bu durumu adeta bir cezalandırma olarak nitelendiriyor. Tapusunun tekrar kendisine verilmesine rağmen, parçalanmış arsasının hala birleştirilmediğini söyleyen Özmen, bu durumun çözülmesi için başvurduğu her yerden eli boş dönmüş.

“750 Bin TL Zarar Ettim”

Bir diğer mağdur olan Şükrullah Aydemir, Kevenli Mahallesi’ndeki arsasında 750 bin TL zarara uğradığını dile getiriyor. Arsa üzerinde yapılan kesintilerin ve üçüncü kişilere ortak edilmenin yarattığı mağduriyetin yanı sıra, çevre yolunun bitmemesi nedeniyle de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Emlakçılar Derneği: “Bu Uygulama Cezalandırmaya Dönüştü”

Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek ise, 18’inci madde kapsamında yapılan kamulaştırmaların Van ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu söylüyor. Mahkemelerin bu maddeyi iptal edici kararlar alması nedeniyle birçok arsa üzerinde alım-satımların durdurulduğunu belirten Özdek, bu durumun kentin ticaretini ve yapılaşmasını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Bir Propaganda Aracı Olarak Van Çevre Yolu

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, çevre yolu projesinin yıllardır bitirilememesinin arkasında yatan nedenin mali sıkıntılar değil, iktidarın tercihlerinin olduğunu belirtiyor. Çevre yolunun her seçim döneminde bir propaganda aracı olarak kullanıldığını ve sürekli ertelenen tarihlerin bu durumu kanıtladığını söylüyor.

“18’inci Madde Yasal Ama Hukuki Değil”

Uçar, 18’inci madde uygulamalarının yasal görünse de hukuki olmadığını savunuyor. Mülkiyet hakkını ihlal eden bu uygulamanın, devletin yurttaşların özel mülkiyetine herhangi bir ödeme yapmaksızın el koymasına olanak tanıdığını belirten Uçar, bu durumun hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu ifade ediyor.

“Van’a Bir Ambargo Uygulanıyor”

Son olarak, Van’ın bulunduğu stratejik konuma rağmen, iktidarın kenti sürekli sorunlarla boğuşan bir yer olarak bırakmak istediğini dile getiren Uçar, çevre yolu, stat, otogar gibi projelerin sürekli ertelenmesinin bu politikanın bir sonucu olduğunu vurguluyor.