Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Ekim ayında yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan, 22 milyar 55 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artarak 22 milyar 151 milyon dolardan, 22 milyar 682 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ekim ayında 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artarak 44 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 oldu.

VAN’IN 2024 YILI EKİM AYI VERİLERİ!

Van geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ithalat çıktısını düşürdü. Van’ın ihracat girdisi de bir önceki aya göre artış gösterirken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2024 yılı Ekim ayında ihracat girdisi 1 milyon 956 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Verilere göre Van’ın, 2023 yılı Ekim ayı ihracat girdisi 2 milyon 41 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Van’da 2024 yılı Ekim ayında ithalat çıktısı 3 milyon 601 bin dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ekim ayında Van’da toplam ithalat çıktısı 2 milyon 348 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Van’ın ihracat rakamları 23 milyon 337 bin dolara ulaşırken, aynı dönemin ithalat rakamları 33 milyon 238 bin dolar olarak gerçekleşti.