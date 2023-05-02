Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan baraj maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği mücadelede galip gelen taraf Vangölü Sportif Faaliyetler oldu.

Geçtiğimiz yıl Van'ı BAL'da temsil eden Vangölü Sportif Faaliyetler, baraj maçında İpekyolu Belediyespor'u farklı mağlup etti. İpekyolu Belediyespor'u 5-0 mağlup eden Vangölü Sportif Faaliyetler ederek 2023-2024 sezonunda Van'ı yeniden BAL'da temsil etme hakkı elde etti.

TFF Bölgesel Amatör Lig BAL'da Van'ı temsil eden Vangölü Sportif Faaliyetler, amatör lig şampiyonu İpekyolu Belediyespor ile baraj maçında karşı karşıya geldi. Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 15.00'da oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyan Vangölü Sportif Faaliyetler, sahadan farklı galip ayrıldı.

İki takımın da centilmence bir oyun sergiledi mücadele galip gelen Vangölü Sportif Faaliyetler, 2023-2024 futbol sezonunda yeniden BAL liginde Van'ı temsil etmeye hak kazandı.

Van Bölge Gazetesi,