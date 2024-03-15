Bugün Van’da mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Vangölü Aktivistleri Derneği çağrıda bulundu.

Van ziyaretlerinin, Van’ın sorunlarının aktarılması ve çözümüne ilişkin görüşlerin bildirilmesi noktasında önem arz ettiğini bildiren Vangölü Aktivistleri Derneği, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadim şehrimiz Van’a geliyor. Şimdiden hoş sefalar getirdiniz” diyerek, bir dizi talep sıraladı.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu konu başlıkları altında çağrıda bulunuldu;

“ * Van, birinci derece deprem bölgesi olması, nüfus yoğunluğunun Van merkeze sıkışmasıyla, yeteri acil toplanma alanı ve yeşil alan ihtiyacı hasıl olmuştur.

* Devlet Su İşleri’nin (DSİ) eski yeri, bir kısmı millet bahçesi bir kısmı da Valilik hizmet binasının yapılacağı yerin komple millet bahçesi ve acil toplanma alanı olması,

* DSİ’ye verilen Van Büyükşehir Belediyesince kullanılan makina ikmal yerinin, Millet Bahçesi ve acil toplanma alanı olması,

* Van’ı çağ atlatacak çevre yolunun hayata geçirilmesi,

* Van Stadyumu yerinin spor tesisi ve acil toplanma alanı olarak planlanması,

* Van’ın ve bölgenin en büyük değeri olan Van Gölü’nün korunması ve geleceğe taşınması için Alan Başkanlığının kurulması taleplerimizdir.”