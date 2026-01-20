Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 59 günlük N.Y. isimli bebek hasta, ileri düzey kalp ve damar cerrahisi (KVC) ihtiyacı nedeniyle İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne uçak ambulans ile sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk kapsamında uçak ambulans Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Hastanın güvenli şekilde uçağa alınmasının ardından uçak ambulans alandan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Sevkin sorunsuz şekilde tamamlandığı bildirildi.

Öte yandan, uçak ambulansla Ankara’dan Van’a getirilen ve ardından kara ambulansı ile Van’dan Bingöl’e sevki sağlanan Y.E., (24) isimli hasta için de sağlık ekibi görevlendirildi.