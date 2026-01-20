Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından derlenen 2025 yılı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 2025 yılında 1 milyon 688 bin 910 konut satışı gerçekleşirken, Van’da ise 1 yılda 11 bin 816 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

VAN’DA KONUT SATIŞLARI ARTTI

Van’da konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,6 oranında artarak 11 bin 816’ya yükseldi. Van’da 2024 yılında ise satılan toplam konut sayısı 9 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK raporlarına yansıyan verilere göre Van’da konut satışlarındaki artış oranı, 2025 yılında Türkiye genelindeki artışın üzerinde gerçekleşti.

Van’da 2025 yılında konut satışlarında dalgalı bir seyir izlendi. Verilere göre yılın en düşük konut satışı 703 konutla Mart ayında gerçekleşti. Buna paralel olarak en yüksek satış ise 2 bin 174 konutla Aralık ayında kaydedildi.

Van’da yaz aylarında önceki aylara göre konut satışlarında artış gözlenirken; Temmuz ayında 999, Ağustos ayında ise 980 konut satıldı. Van’da konut satışları 2025 yılında sonbahar aylarında da yükseliş eğilimini sürdürdü; Eylül ayında bin 58, Ekim ayında bin 229 konut el değiştirirken, Kasım ayında satışlar 973 konut olarak gerçekleşti.

Van’da en çok konut 2 bin 174’le Aralık ayında satıldı.

2025 yılında Van’da ay ay satışı gerçekleşen konut sayısı şu şekilde oldu;

Ocak 2025: 721

Şubat 2025: 722

Mart 2025: 703

Nisan 2025: 766

Mayıs 2025: 779

Haziran 2025: 712

Temmuz 2025: 999

Ağustos 2025: 980

Eylül: bin 58

Ekim: bin 229

Kasım: 973

Aralık: 2 bin 174