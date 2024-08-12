Van'dan İran'a gidecek kişiler bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 500 TL harç ödeyecek.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer alan ve kısa bir süre içinde yürürlüğe giren yurt dışı çıkış harç tutarı 150 liradan 500 liraya yükseldi.

Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak.

BAVUL TİCARETİ YAPANLAR ZORLANACAK

Van ve İran arasında bavul ticareti yapan vatandaşlar, yeni zamlı yurt dışı çıkış harç ücretiyle birlikte zor anlar yaşayacak. Bavul ticareti yapan kişiler Van'a getirilen veya Van'dan İran'a götürülen malzemelere fiyatlarını etkileyecek olan zam ile birlikte bavul ticareti bitme noktasına gelebileceğini söylüyor.