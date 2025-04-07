AK Parti Van İpekyolu İlçe Başkanlığı, Gazze’ye destek için kampanya başlattı.

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, "Gazze'ye umut olmak için birlikte hareket edelim! Birlikte el ele vererek Gazze'ye umut olalım" diyerek, kampanyaya katılım çağrısı yaptı.

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Halis Bayramoğlu da, Filistin ve Gazze halkının yaşadığı drama dikkat çekti.

Bayramoğlu, "Bugün burada, tarih boyunca acılarla sınanmış bir coğrafyada yaşayan Gazze ve Filistin halkının sesini duyurmak için toplandık. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları soykırım boyutuna ulaştı. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti, 115 binden fazla Müslüman yaralandı. Her gün bombalar, açlık, soğuk, kimyasal silahlar ve tanklarla yeni katliamlar yaşanıyor. Keskin nişancı mermileri, işkenceler, hastanelerde infazlar ve açlıkla mücadele eden bebeklerin görüntüleri vicdanları sızlatıyor. Ne yazık ki dünya bu zulmü durdurmakta yetersiz kalıyor." dedi.

“TÜRK HAVA KUVVETLERİ DOĞRUDAN GAZZE’YE HAVADAN YARDIM İNDİRDİ”

Türkiye’nin Filistin’e yönelik insani yardım çabalarına değinen Bayramoğlu, "Türkiye, kriz anlarında yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu. AFAD, Türk Kızılay, TİKA ve Türk Diyanet Vakfı koordinesinde yürütülen kampanyalarla gıda, barınma, sağlık hizmetleri ve altyapı destekleri sağlandı. TİKA’nın 2018’den bu yana Filistin’de gerçekleştirdiği projelerin maliyeti 1 milyar doları geçti. Gazze ve Kudüs dahil olmak üzere tamamlanan proje sayısı 1000’i aştı. Türk Hava Kuvvetleri’nin nakliye uçakları ve gemilerle on binlerce ton yardım malzemesi Mısır üzerinden Gazze’ye ulaştırıldı. Son olarak, Türk Hava Kuvvetleri doğrudan Gazze’ye havadan yardım indirdi. Bu çabalar, sadece acil yardım değil, aynı zamanda tarım, eğitim ve istihdam gibi uzun vadeli projeleri de kapsıyor." diye konuştu.

Bayramoğlu, Türkiye’nin diplomasi ve yardım faaliyetleriyle Filistin’in yanında olduğunu vurgulayarak, "Zalimler, sabırla direnen Müslümanlara karşı yenilmeye mahkûmdur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, uluslararası platformlarda Filistin’in haklarını savunuyor. AK Parti teşkilatları olarak bizler de Gazzeli kardeşlerimizin yanında duruyoruz. Bu kampanya, zulme sessiz kalmadığımızı ve Allah katında mazlumların yanında olduğumuzu gösterme çabasıdır. Un stoklarının tükendiği, fırınların kapandığı Gazze’de açlıktan toplu ölümler kapıda. Gazzeliler çaresiz, yorgun ve her geçen gün katil İsrail daha pervasızca saldırıyor. Türkiye’nin desteği, sadece insani bir görev değil, barış ve adalet arayışının da bir parçası." ifadelerine yer verdi.