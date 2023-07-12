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Son yıllarda yaş gruplarında Milli Takımlara birçok oyuncu veren Kırmızı Siyahlı kulüpten, son olarak Hentbol U-15 Milli Takımına Ömer Ahi, Deniz Çeliker ve Sevkan Gökhan davet edildi.

Van Büyükşehir Belediyespor alt yapıya verdiği desteklerin meyvesini almaya başladı. 11 farklı branşta birçok alt yapı takımında farklı yaş gruplarında Milli Takıma sporcu gönderen Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz yıl kurulan ve 2. Ligde mücadele eden Hentbol takımının U-15 alt yapısında 3 oyuncuyu daha ay yıldızlı forma ile buluşturuyor.

15 Ağustosta Ankara ilinde başlayacak olan U-15 Erkek Hentbol gelişim kampında yer alacak olan Vanlı Ömer Ahi, Deniz Çeliker ve Sevkan Gökhan, yapılacak olan seçmelerin ardından kırmızı beyazlı forma ile mücadele edecek.

Vanlı sporcuların Milli takım davetinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, altyapıdan üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Sevinç, ‘‘Hentboldaki ilk yılımızda altyapımızdan yetişen 3 sporcumuzun milli takıma davet edilmeleri bizleri oldukça gururlandırdı. Altyapı çalışmalarımızda çocukların doğru ve kaliteli eğitim alabilmeleri adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birçok branşımızda Milli takıma davet edilen sporcularımız oluyor. Hentbolda da hocalarımızın özverili çalışmalarıyla başarı gösterip Milli takım kampına davet edilen sporcularımızın diğer kardeşlerimize de güzel bir örnek olacağını düşünüyoruz. Her anlamda desteklerini bizlerden esirgemeyen Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı’ya, Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel’e teşekkür ediyor, sporcularımıza başlarılar diliyoruz’’ dedi.