İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ikamet izni ve sığınmacı verilerine göre, Türkiye’de toplam yabancı ve Suriyeli sayısı 3 milyon 483 bin 390 olarak kayıtlarda yer aldı.

Aynı dönemde, Van’da ikamet eden toplam yabancı ve Suriyeli sayısı ise 2 bin 280 olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde ikamet izniyle bulunan toplam yabancı sayısı 1 milyon 87 bin 394 olurken, aynı dönemde Van’da ise bin 56 yabancının ikamet izniyle yaşadığı bildirildi.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı, resmi kayıtlara göre 2 milyon 395 bin 996 olarak belirlendi. Aynı dönemde Van’da geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli nüfus sayısı ise bin 124 kişi olarak açıklandı.

Van’da geçici koruma kapsamında kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ildeki toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki ay Van’daki yabancı sayısı 2 bin 299 iken, bu ay 2 bin 280’e düşerek yüzde 0,83 oranında azalış gösterdi.