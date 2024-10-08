Bazı platformlarda paylaşılan “Van ili Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi: Acil analiz yapılmalı” iddiaları sonrası DSİ’den sonra VASKİ de bir açıklama yaptı.

‘Siyanür’ iddiaları hakkında kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirten VASKİ, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: "Van ili Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi: Acil analiz yapılmalı’ konulu gazete ve sosyal medya haberleri hakkında kamuoyuna sağlıklı açıklama yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

10.09.2024 tarihinde Van Erciş Morgedik Barajı dip savağında meydana gelen arıza nedeniyle suyun renginde, kokusunda değişimler gözlemlendiği iddiaları asılsız olup, Kurumumuz Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı İçme Suyu Arıtma ve Havza Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ham su alımı Devlet Su İşleri (DSİ) uhdesinde bulunan Morgedik Regülatöründen sağlanmaktadır. Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin giriş ve çıkış suyunda iç izlem günlük rutin kontroller yapılmakta olup fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri yapılmaktadır. Yapılan analizlerde içme suyuna risk teşkil edebilecek renk, koku, siyanür vb. gibi herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.”

Yazılı açıklamanın devamında şöyle denildi: “Ayrıca 06/07/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi 1'inci bendi kapsamında Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi giriş ve çıkışı 2024 yılı akredite analiz raporu sonuçları Ulusal Su Bilgi Sistemi’ne (USBS) veri girişleri yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından işletilmesi yapılan Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin çıkış suyunda vatandaşa sunulan ve mevzuatlarca kalitesi belirlenen arıtılmış içme-kullanma suyu parametrelerinde risk teşkil eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”