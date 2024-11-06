Van'da DEM Parti ve DBP öncülüğünde protestoların 3.gününde Cumhuriyet Caddesinde insan zinciri oluşturuldu.

Feqiye Teyran (Şehir Parkı) önünde toplanılarak gerçekleştirilen protesto öncesi Dem Parti Ağrı Milletvekili Necla Demir, “Daha önceki iki dönem kayyum atanmasına rağmen, halk 31 Mart'ta da iradesini sandıklara yansıtmıştır” diyerek, kayyum uygulamasını eleştirdi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren eylemin ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.

Emniyet güçleri de, caddede geniş güvenlik önlemi aldı.