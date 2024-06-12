Van'daki Otogarda Bayram Yoğunluğu Sürüyor

Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bayram hareketliliği başladı. 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar, otogara akın etti. Bayram tatili nedeniyle şehir dışına gidenler ve tatilini kentte geçirmek için dönen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluştururken, bu yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ise mağduriyetin oluşmaması için ek seferlere başladı. Van'dan; İstanbul, İzmir ve Antalya'ya bilet fiyatları 2000 liradan alıcı bulurken, Ankara'ya biletler ise bin 500 TL'den satılıyor.

Otogardaki yoğunluğun Kurban Bayramı'nın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Kentteki otobüs firmalarının yetkilileri tüm biletlerin tükendiğini belirtirken, otogarda bilet arayan vatandaşları da mağdur etmemek adına ek seferler düzenlediklerini ifade etti. Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçiren vatandaşların Van'dan gidişleri devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar havaalanı ve otogara akın etti.

Kentteki otobüs firmalarının yetkilileri tüm biletlerin tükendiğini belirtirken, otogarda bilet arayan vatandaşları da mağdur etmemek adına ek seferler düzenlediklerini ifade etti. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa gibi batı illerine gitmek isteyen daha çok uçakla seyahati tercih ettiğini, çevre illere ise otobüsle yolculuğu tercih ettiklerini dile getiren firma temsilcileri, bu sebeple özellikle yakın illere gidecek yolcuların otogarda yoğunluk oluşturduğunu ifadelerini kullandı.

Pazar günü tüm İslam âleminde kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesi Van'da havaalanı ve şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Otobüs firması yetkilileri her ilde otogarlarda bayram yoğunluğunun olduğunu, tatiline çıkacak olan vatandaşların biletlerini erkenden alması gerektiğini belirterek, yolculuğa çıkmadan bir hafta öncesinden biletlerin alınması gerektiğini vurguladı. Tatil planlarını önceden yapan vatandaşlar biletlerini internet üzerinden alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulmakta zorlandı. Kurban Bayramı tatili süresince yoğunluğun devam edeceği öğrenilirken, otobüs firmaları tarafından ek seferlerin de duruma göre artırılacağı bildirildi. Yoğun talep ile birlikte bilet fiyatlarında da artış olduğu gözlemlendi.