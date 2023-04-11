Soğuk kış aylarında yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor.

Bu yüzden yasa gereği ülke genelinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulanıyor. 1 Nisan tarihi itibariyle sona eren kış lastiği uygulaması nedeniyle Van'daki vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu. Vatandaşların akın etmesi nedeniyle lastikçilerde yoğun mesai başladı. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi ise esnafın yüzünü güldürüyor.

“Sıcak havada yakıt tasarrufu için yazlık lastikler kullanılmalı”

Yaklaşık 40 yıldır oto lastik işletmesinde hizmet veren Yusuf Sancak, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kışlık lastiklerin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Sıcak havada kauçuk özelliği olan kışlık lastiklerin daha fazla yakıt harcadığını ve aracın performansını düşürdüğünü ifade eden Sancak, “1 Nisan tarihinden sonra havaların ısınmasıyla yazlık lastiklerin taktırılması daha uygundur. Sıcak havada kışlık lastikler aracı yorarken, araç ses çıkarır.

Araç yazlık lastikle daha rahat eder ve içeriye ses vermez. Daha iyi performans sağlanması açısından sıcak havalarda yazlık lastik taktırılmalıdır” dedi.

Lastik değiştirilirken özelikle basınç sensörüne dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Sancak, sürücülerin güvenilir yerlerde lastik değişimini yaptırmaları gerektiği önerisinde bulundu.