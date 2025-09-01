Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, Wanhaber’e yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi.

“İRAN’DAKİ DURUM VAN TURİZMİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

Değer, “İran’a sınır komşusu olduğumuz için yönümüz bu pazara dönük. İran’da siyasi belirsizlik ve ekonomik kriz yaşanıyor. Bu nedenle İranlı turistler tatili çok fazla tercih edemiyor. Gelenler olmasına rağmen turizmi canlandıracak seviyede değil. Bu durum haliyle Van turizmini doğrudan etkiliyor.” dedi.

YAŞANAN KRİZDEN DOLAYI REZERVASYONLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Geçtiğimiz yıl da ekonomik sıkıntılar yaşandığını ancak İranlı turistlerin yine de Van’a gelmeye devam ettiğini hatırlatan Değer, bu yıl umut verici rezervasyonlar alındığını fakat İran-İsrail arasındaki 12 günlük savaşın ardından tüm rezervasyonların kesildiğini belirtti.

“REZERVASYONLAR ADETA BIÇAKLA KESİLMİŞ GİBİ DURDU”

Değer, “İki ülke arasındaki gerilim, Van’ı İran’dan Avrupa’ya ya da Türkiye’den İran’a geçmek isteyen insanlar için bir geçiş noktası haline getirdi. Bu nedenle 10-15 gün süren bir otel yoğunluğu yaşandı. Ancak bu dönemden sonra rezervasyonlar adeta bıçakla kesilmiş gibi durdu.” dedi.

TEMKİNLİ YAKLAŞIYORLAR

İran üzerindeki ambargo ve ekonomik krizden dolayı İranlı turistlerin tatile çıkamayacak durumda olduğunu dile getiren Değer, “İranlılar yaşanan sorunlardan dolayı ellerindekini tutmaya çalışıyor. Tatil, temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra geldiği için İranlılar da temkinli yaklaşıyor. Şu an İran’da tedirgin bir durum söz konusu.” ifadelerini kullandı.

“İRANLILARI TEŞVİK ETMEK İÇİN FİYAT POLİTİKAMIZI DENGELEDİK”

Her şeye rağmen Ağustos sonuna doğru Van turizminde bir hareketlenme yaşandığını belirten Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, “Eylül ayının 20’sine kadar rezervasyonların iyi gideceğini öngörüyoruz. Ancak okulların açılmasıyla yeniden bir düşüş yaşanacaktır. Bunun yanı sıra bazen otel ücretlerinin yüksek olduğu söyleniyor. Fiyat anlamında Türkiye’deki en uygun oteller Van’dadır. İddia ediyorum, kanıtlayabilirim. İranlı turistleri burada tutmak, teşvik etmek için fiyat politikamızı dengeledik, minimum seviyeye çektik.” dedi.

Değer, ayrıca, mevcut durumun turizmcilerin kontrolü dışında olduğunu vurgulayarak, “Bundan sonrası siyasilerin işi. İran’da insanlar kendini tehdit altında hissediyor. Böyle bir ortamda insanların tatile çıkmasını bekleyemeyiz.” şeklinde konuştu.

“ÜLKE GENELİNDE DÜŞÜŞ VAR”

Son olarak Irak pazarına yöneldiklerini belirten Değer, “Türkiye içinden gelen kültür turlarında da ciddi bir düşüş var. Antalya ve Alanya gibi tatil bölgelerindeki turizmci insanlarla görüştük. Kötü gidişat oralarda da var. Yani ülke genelinde turizmde düşüş var. Bu yıl Türkiye turizmi açısından beklentiler karşılanamadı. Üstelik 5 Eylül itibarıyla Van Havalimanının kapanmasıyla Van’da turizm çok daha fazla düşüş yaşayacak.” diyerek sözlerini tamamladı.