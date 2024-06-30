Van Kültür Yolu Festivali geniş bir katılımla başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başlayan etkinlikler, Oğuzhan Koç konseri ile devam etti.

Atatürk Kültür Parkı Newroz Alanı'nda sahne alan Oğuzhan Koç'un konseri sonrası tam bir skandal yaşandı. Konser alanının güvenlik, temizlik vb. konularından sorumlu olan organizasyon firmanın temizlik yapmaması gündem oldu. Koğuzhan Koç konseri sonrası ortalığı pislik götürürken, organizasyon firmasının ise çöpleri toplamaması tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Van Büyükşehir Belediyesi, muhattap bulamadıklarını belirterek gerekli temizlik çalışmaları için organizasyon firmasını görevini yapmaya davet etti.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan o açıklama:

Bilindiği üzere kentimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca “Van Kültür Yolu Festivali” adı altında bazı etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Dün başlayan festival kapsamında, Atatürk Kültür Parkı Newroz Alanı'nda düzenlenen ve sanatçı Oğuzhan Koç'un sahne aldığı konser sonrası park alanında herhangi bir temizlik çalışması yapılmadı. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında olan ve temizliği organizasyon firmasına ait olduğu halde firma tarafından herhangi bir temizlik çalışması yapılmayan Atatürk Kültür Parkı Newroz alanı adeta çöp alanına dönüşmüş durumdadır. Konser alanına atılan plastik şişeler, yiyecek ambalajları ve diğer atıklar, parkın doğal güzelliğine zarar verirken, düzenlenen konser sonrası temizlik ve bakımın yapılmaması ortaya nahoş görüntülerin çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, Pazar gününü parka giderek değerlendirmek isteyen halkın da tepkisine neden olmuştur. Festival öncesi, etkinliklerin organizasyonunu üstlenen firma ile yapılan görüşmelerde kullanılacak tüm alanların temizliğinin, bakımının ve onarımının organizasyon tarafından yapılacağı, belediyeden bu yönlü herhangi bir talebin olmadığı tarafımıza bildirilmiş, ayrıca herhangi bir destek talebinde bulunulmamıştır. Hal böyle olunca Büyükşehir Belediyesi olarak, etkinliklerin düzenlendiği alanlarda kontrol dışında herhangi bir çalışma için görevlendirme yapılması ihtiyacı duyulmamıştır. Geceden yapılması gereken temizliğin sabah kontrol için giden birimlerimiz tarafından yapılmadığı tespiti sonrası ilgili organizasyon yetkililerine ulaşılmaya çalışılmış, ancak herhangi bir muhatap bulunamamıştır. Van Büyükşehir Belediyesi olarak söz konusu çevre kirliliğinin bir an önce giderilmesi ve bu konuda ilgililerin duyarlı davranması gerektiğini belirtiyor, ilgili organizasyon firmasını görevini yapmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ