Günümüzde şehirlerde özellikle de işlek bölgelerde yaşanan birçok sorun kent sakinlerinin ortak meselesi haline geldi. Nüfusu hızla artan kentler, çarpık kentleşme ve buna benzer çoğu problem kent sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiliyor.

Van’da günden güne hızla artan birçok sorun ve bu sorunlara yönelik alternatif çözüm önerilerinin yetkili kurumlarca ele alınmasını isteyen vatandaşlar, belediyeler tarafından ‘Hemşehri Hukuku’nun daha aktif şekilde yürütülmesi gerektiğini bildiriyor.

Kent sakinleri; mimari estetik, ulaşım, ekonomi, gürültü, kirlilik, tarım ve hayvancılık, inşaat ve benzeri sorunlara geçici çözümler ve semptomatik tedavilerin yanı sıra daha kalıcı çözümlerin uygulanmasını istiyor.

Konu hakkında çeşitli çözüm önerilerinde bulunan Muhlis Kaya, Belediyeler başta Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu, Çevre Kanunu, Kabahatler Kanunu, Trafik Kanun ve Yönetmelikleri, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gibi kanun ve yönetmeliklerde hüküm altına altına alınmış hükümler dışında 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İmar Kanunu, Zabıta ve İtfaiye Yönetmelikleri gibi belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları altında bulunan alanlarda her türlü düzenleme yapmaya ve cezai işlem yapmaya yetkilidirler” diye konuştu.

Kaya, “Türkiye’deki birçok yerde, belediyelerin çıkardığı yönetmelikler kapsamında; birçok alanın düzenlenmesinde ve korunmasında vatandaşlara yönelik kural koyma ve yönetme yetkileri bulunmaktadır.” ifadelerine yer vererek çözüm önerilerini aktardı.

MADDELER HALİNDE BELİRTTİ!

Kaya, Kentte kronikleşmiş pek çok sorun için Hemşehri Hukukunun etkin şekilde yürütülmesi halinde çözüme kavuşacak sorunları ise şu şekilde belirtti;

Hafta içi 08:00’den önce ve akşam 18:00’den sonra inşaat faaliyetleri yasaklanabilir.

İşyerlerinin açılış ve kapanış saatleri, kaldırım işgali, gürültülü müzik faaliyetleri düzenlenebilir. Temizlik ve halk sağlığının korunması için kurallar konulabilir.

Van gölü sahillerinin her yerinde çöp dökmek, kirletmek, ateş yakmak ve kamp yapmak ile ilgili düzenlemeler yapabilir ve cezai işlemler uygulayabilir.

İzinsiz hayvan satışı ve kesimi için kurallar belirlenebilir, semt pazarlarının açılış-kapanış saatleri ile işgal problemleri düzenlenebilir ve cezai hükümler uygulanabilir.

Ulaşım araçlarının kirletilmesi, yolculara eziyet verecek şekilde gürültülü konuşma ve şoförlere karşı hareketler cezalandırılabilir.

Önemli tarihi mekânları ve ören yerlerini kirletenler ile hayvan otlama vb. her türlü zararlı faaliyetler cezalandırılabilir.

Boyasız bina ve cephelerin kent estetiğine uygun şekilde boyanması sağlanabilir ve cezalar uygulanabilir.

Cumhuriyet caddesi başta olmak üzere önemli caddelerdeki her türlü işgal, tabela kirliliği ve görüntü kirliliği için kurallar konulabilir ve uymayanlar cezalandırılabilir. Örneğin karşıdan karşıya balon ve reklam bezi asmak gibi.

Bahçe duvarını ve arsa sınırlarını belirli oranda kapatmayan, çevre kirliliğine sebep olanlar için belirli sürede problemleri gidermeleri sağlanabilir.

Özetle belediyeler isterlerse, kışın herkesin konut ve işyerinin önünü temizlemesinden tutun sıvasız binaların mülk sahiplerine boyatılmasına kadar birçok kural kayabilir ve kent kurallarına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulayabilir.

Zaman geçtikçe kentlerin sorunları artmakta ve yeni çözümlerin üretilmesi ihtiyacı oluşmaktadır. Örneğin günümüzde drone kullanımı, insansız araçların kent içinde kullanımı beraberinde bazı sorunlar oluşturacaktır. Drone ve insansız araç kullanımında kentlerin ulaşım kirliliği ile hayatın mahremiyeti konularında önlem almaları gerekecektir.

İlimizdeki belediyelerimizin Hemşehri Hukukunu ortak bir akıl ve çoğulcu bir katılımla kurmaları gerekmektedir. 10 yıl öncesinden konulması gereken bu kuralların hala oluşturulmaması şehrin huzur ve sükununa zarar vermektedir.”