Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye inşa edilen, görkemli yapısıyla Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede, kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın başkanlığında antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekiple yürütülen çalışmalarda önemli bulgular elde ediliyor.

Kalede ortaya çıkarılan tabak, çanak ve küp gibi seramik eserlerin parçaları, görevlilerce kayıt altına alınıyor.

Daha sonra çeşitli işlemlerden geçirilen bu parçalar, kazı evinde görev yapan akademisyen ve öğrenciler tarafından "yapboz"un parçaları gibi birleştirilerek tek parça haline getiriliyor ve restore edildikten sonra sergilenmek üzere müzeye teslim ediliyor.

"En iyi korunmuş Urartu kerpiç mimarisini burada gördük"

Prof. Dr. Işıklı, AA muhabirine, Ayanis Kalesi'nde 38 yıldır kesintisiz olarak kazı çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Bu yıl da kazıların devam ettiğini belirten Işıklı, "Urartuların en iyi tapınak mimarisi burada bulunuyor. Son 10 yılımızın tamamını Haldi Tapınağı'na verdik. Orada restorasyon, koruma ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sene daha çok kuzeydeki anıtsal mekanlarda kazıları sürdürdük. Devasa ölçülerde salon ve odalar açığa çıkarıldı. Dünya üzerinde en iyi korunmuş Urartu kerpiç mimarisini de burada gördük. 5-6 metre yüksekliğinde gayet iyi durumda ve tuğlalaşmış mimari ortaya çıkarılıyor." diye konuştu.

"Seramik buluntular temizlenip, yıkandıktan sonra kurutuluyor"

Kazıların çok meşakkatli bir süreç olduğunu ifade eden Işıklı, "Ortaya çıkarılan eserler niteliğine ve durumuna göre farklı uygulamalara tabi tutuluyor. Bu anlamda 'en zengin Urartu saray malı' diye tanımladığımız seramik buluntular ele geçti. Seramik buluntular temizlenip yıkandıktan sonra kurutuluyor.

Ardından tümlemeye çalışılıyor. Elimizde iyi bir koleksiyon oluşuyor. Bunları yakın zamanda da müzeye teslim edeceğiz. Belgeleme çalışmaları, her birinin tek tek tanımlanması, çizilmesi, fotoğraflanması gibi aşamalardan geçiyor. Buluntuya göre hareket ediyoruz. Bazen metal buluntular çok olabiliyor. Urartular metal anlamda çok zengin bir kültür. Ayanis Kalesi de bu anlamda zengin bir veri alanı. Geçen senelerde çok sayıda bronz eser ele geçirilmişti."