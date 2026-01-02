Geçtiğimiz haftalarda Van’da havaların aniden soğumasıyla beraber mevsimsel hastalıklar baş göstermeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar hastanenin yolunu tutarken acil bölümlerde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

Acil servislerde uzun süre beklemek durumunda kalan vatandaşlar, muayene olarak şikayetlerini dile getirirken, başvuruların çok fazla olmasından dolayı acil servislerde doktor sayılarının artırıldığı görüldü.

“HASTALAR 2-3 GÜNDE BİR TEKRAR ACİLE BAŞVURUYOR”

Van’daki sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük bölümünde yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı ile kas ve eklem ağrıları gibi şikayetler görülüyor. Grip belirtilerinin birkaç gün içinde tamamen geçmemesi nedeniyle bazı vatandaşların 2-3 günde bir yeniden hastanelere başvurduğu, bunun da acil servislerde kalabalığa yol açtığı ifade ediliyor.

“KENTTE MEVSİMSEL GRİP YAŞANIYOR”

Sağlık yetkilileri, yaşanan durumun her yıl kış aylarında görülen mevsimsel grip vakalarından kaynaklandığını, yeni veya olağan dışı bir salgının söz konusu olmadığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl yine Ocak ayının sonlarına doğru aynı şekilde mevsimsel gribin yaşandığı, bu durumların her yıl iklimsel hava koşullarına göre kış aylarında tekrarlanabileceği ifade ediliyor. Yapılan testlerde vakaların büyük bölümünün Influenza A (mevsimsel grip) olduğu, farklı bir salgının olmadığı belirtildi.

Yoğunluğa karşı önlem olarak hastanelerde personel ve hekim sayısının artırıldığı öğrenildi. Yetkililer, bekleme sürelerinde normal dönemlere göre kısmi uzamaların söz konusu olduğunu, bu yoğunluğun azaltılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan sağlık yetkilileri;

-Toplu alanlarda mümkün olduğunca maske kullanılmasını,

-Hasta çocukların birkaç gün dinlendirilerek okula gönderilmemesini,

-Temasın azaltılmasını,

-Grip şikayetlerinde gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmasını,

-Bol sıvı tüketimi ve istirahatle sürecin evde takip edilmesini,

-Öncelikle hastane acillerine değil, aile hekimlerine başvurulmasını öneriyor.

Yetkililer, son günlerde hastanelere başvuru sayılarında azalma yaşandığını, kentte kar yağışıyla beraber havaların temizlendiği ve hastalık sayısının da azalma eğiliminde olduğunu vurguladı.

