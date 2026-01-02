Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi mevkiinde arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 1 milyon 54 bin TL olan 68 adet gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli A.G. (45) isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.