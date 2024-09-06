12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Gurme ve Gastronomi Fuarı kapsamında il dışından ve yurt dışından 50’yi aşkın firma katılacak. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda bölgedeki Oda/Borsaların yanı sıra batı illerinden Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları da yer alacak.

İl dışından oldukça fazla katılımın olacağı fuarda İstanbul’un Esenyurt Belediyesi de stant açacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen fuara hangi aşçı, şef ve yazarların katılacağı da belli oldu.

Van TSO’nun resmi X hesabından yapılan paylaşımlarda katılımcılar tek tek açıklandı. Özellikle İran’dan yoğun şef katılımının olacağı fuarda İlhan Koçulu, Sahrap Soysal, Öner Çulfaz, Neclan Karakaş, Cüneyt Aşan, Harun Raşit Dönmez, Neslihan Durna gibi yemek konusunda ön plana çıkmış isimler de yer alacak.

İşte Van Gurme ve Gastronomi Fuarı’na katılacak isimler;

1- Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Koçulu

2- Yemek uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal

3- Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Öner Çulfaz

4- Ünlü şef ve yemek yazarı Neclan Karakaş

5- Günaydın Et ve Restaurant Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Aşan

6- Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş

7- Konya Lokmahane Lokantası Yetkilisi Harun Raşit Dönmez

8- Antalya-Van Aşçılar Birliği Üyesi Hasan Gündüz

9- Köşe Yazarı Neslihan Durna

10- Geçmişe Övgü - Mezopotamya'da Bir Lezzet Turu Kitabı'nın Yazarı Vanlı Şef Ali Geyik

11- İranlı Şefler: Homayoun Safarvand, Razieh Jabbari, Bahram Sheikhlari, Aida Davoudi, Hossein Ahmadian, Roya Helmi, Sanaz Alizadeh ve Azhar Moslempour.

12- Vanlı Şefler: Nurullah Kaplan, Sinan Polat, Hamza Kurt, Sedat Yıldırımçakar, Şemsettin Dizal, Erkan Yıldız, İlhan Işık, Rıdvan Yacan, Asya Çubukçu, Yunus Güler, Ahmet Kaçıcı, Adem Ergin, Hakan Süme, Rıdvan Aşkan, Veysi Urut, Abidin Kutpınar, Adnan Baykara ve Leyla Kaya.

13- Hakkarili Şef: Cünyt Gökay