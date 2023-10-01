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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

28 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 13. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı bugün sona eriyor.

Türkiye'nin 3. büyük turizm fuarı olarak tanımlanan 13. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, bugün akşam saatlerinde sona erecek. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda firmaya ev sahipliği yapan fuar, 4 ülkeden 151 firmanın temsilcilerini bir araya getirdi.

Düzenlenen fuara, İran, Irak, Azerbaycan ve Nahcivan başta olmak üzere, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgelerinden turizmciler katılım sağladı.

100 bin ziyaretçi hedefi konulan 13. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nın sona ermesi ile beraber ziyaretçi sayısının açıklanması bekleniyor.

Vatandaşların son gün sebebi ile ilgi göstermesi beklenen 13. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı, bugün akşam saatlerine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.