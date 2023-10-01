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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü evinde Zonguldak Kömürspor'u ağırlıyor. Bugün saat 15:00'da Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak karşılaşma Van'ın ulusal kanalı Van Tv'den naklen yayınlanacak.

Lig'de ilk 5 haftada 5 galibiyet alarak 15 puan ile liderlik koltuğunda oturan Van Spor FK, ligde 2 beraberliği tek bulunan Zonguldak Kömürspor'u ağırlıyor. Sezona iyi hazırlanan ve ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Van Spor, Zonguldak Kömürspor maçını da kazanarak 6'da 6 yapmak istiyor.

Van Spor'un maçı naklen yayınlanacak

Van Spor Futbol Kulübü'nün evinde Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 15:00'da Van Tv'den canlı olarak yayınlanacak.

Erol Temel: Şimdi destek zamanı

Van Spor'un evinde oynayacağı maç öncesi Asbaşkan Erol Temel'den açıklama geldi. Van Spor'un 5'te 5 yaptığını belirten Asbaşkan Temel, bugün alacakları galibiyet ile ligde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Zonguldak Kömürspor maçının önemli bir maç olduğunu belirten Temel, Van'daki spor severleri maça davet etti. Vanlıların Van Spor etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirten Temel, "şimdi destek zamanı" ifadelerine yer verdi.