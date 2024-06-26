29 Haziran - 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Van’da gerçekleştirilecek festivalin ayrıntılı etkinlik takvimi belli oldu.

Her gün konserlerden sergilere, söyleşilerden gösterilere kadar onlarca etkinliğin gerçekleştirileceği festival için son hazırlıklar yapılıyor.

Festival 29 Haziran’da çeşitli etkinliklerle start alacak ve saat 20.00’de de Oğuzhan Koç’un konseri ile devam edecek.

Festival 7 Temmuz tarihine kadar onlarca etkinlik ve konserle sürecek.

İşte Kültür Yolu Festivali’nin ayrıntılı etkinlik takvimi;