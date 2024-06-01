Kültür turizmi açısından son derece zengin değerlere sahip olan Van’da, bu sene 11’inci kez İnci Kefali için festival düzenleniyor.

Yaşamını Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında sürdüren İnci Kefali, üreme döneminde tuzlu ve sodalı sulara yumurta bırakamadığı için ilkbahar aylarında suyun tersi yönünde yüzerek tatlı sulara göç ederek üreme döngülerini tamamlamaya çalışıyor.

Akarsular üzerinde yer alan doğal ve beşeri engelleri aşarak suyun tersi yönünde yüzerek üreme noktasına varmaya çalışan Van’ın en önemli değerlerinden biri olan İnci Kefalinin bu zorlu mücadelesine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen festivalde aynı zamanda farkındalık mesajları da veriliyor.

Son yıllarda turizm, deniz, güneş, kum üçgeni klasiğinden sıyrılarak farklı şekillere ve türlere doğru gelişen turizme de önemli katkısı bulunan Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali’nde sanatçılar da sahne alarak bölge halkı ve ziyaretçilere güzel anlar yaşatıyor.

Festival süresince her gün farklı sanatçı ve müzik gruplarının yer aldığı festivalde; ilk gün ünlü sanatçı Selçuk Balcı sahne alırken, bu akşam Ezginin Günlüğü Müzik Grubu sahnede Ercişlileri eğlendirecek. Festivalin son gününde ise Pinhani Müzik Grubu sahne alacak.

Festivalin ilk gününde Van’ın yerel sanatçılarından ise Taha Eray Avcı, Adem Göral, Bülent Keser ve Harun Yeğin sahne alırken, bugün de İsmail Can, Kenan Uzun ve Hüsamettin Ergül sahne alacak.

Erciş Van Karayolu 10’uncu km İnci Kefali Göçü İzleme Parkı’nda yer alan festivalde sanatçılar 16.00 ile 18.00 saatleri arasında yerel sanatçıların konserleri düzenlenirken, akşam saat 20.30’da ise ünlü sanatçılar sahne alacak.

Van Valisi Ozan Balcı, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu’nun yanı sıra diğer ilçe kaymakamları, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla dün start veren Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, 02 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.