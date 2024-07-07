Van’da 29 Haziran’da başlayan ve sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan Kültür Yolu Festivali’nde bugün son gün. Çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği bugün, final konseri ise Ferhat Göçer ile yapılacak.
Konserler, farklı alanlarda uzmanlarca yapılan söyleşiler, onlarca çocuk etkinliği ve sergiyle dokuz günlük festival programı bugün noktalanacak.
İşte festivalin son gün programı;
KONSERLER
Ferhat Göçer
Yer: Atatürk Kültür Parkı - Saat:20.00
Türk Besteciler ve Şarkıları
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi - Saat:20.00
İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu - Saat: 20.00
İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri-Abdullah Beyhan
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu - Saat: 21.00
Haktan İpek
Yer: Van Kent Meydanı - Saat: 18.00
Akdamar Quartat
Yer: Akdamar Adası Kilisesi - Saat: 15.00
SÖYLEŞİLER
Edebiyatın Doğuşu: Ender Özkahraman, Kaan Murat Yanık, Tuğba Doğan
Yer: Van İl Halk Kütüphanesi - Saat: 14.00
Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” İle Söyleşi
Yer: Van Müzesi - Saat: 17.00-18.00
ATÖLYE
Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00
ETKİNLİK
Hikaye Yolu: Kefi’nin Maceraları
Yer: Van Gölü Yürüyüş Parkuru – Saat: 10.00-18.00
SERGİ VE YERLEŞTİRMELER
Urartu Kıyafetleri Sergisi
Yer: Van Müzesi - Saat:10.00-20.00
“Gülsarya’dan Lüleper’e” Geleneksel Hakkari ve Van Kilimleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00
Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları-Refik Anadol
Yer: Tariria - Saat:10.00-22.00
Lale Kız - Sultan Adler / Heykel Yerleştirmesi
Akdamar Adası Kilise Avlusu - Saat: 09.00-17.00
Naci El – Ali’den Hanzala
Hüsrev Paşa Camii Külliyesi İmarethane - Saat:10.00-22.00
“Seyahatlerden” Fotoğraf Sergisi – Riccardo Busi
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye - Saat:10.00-22.00
Atatürk Kültür yolunda
Yer: Edremit Marina - Saat:10.00-22.00
Besmele-İ Şerfi Hat Sergisi
Yer: Hüsrev Paşa Camii Külliyesi Avlu - Saat: 10.00-22.00
Feqi’den Tuvale-Hüseyin Ünlü
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu - Saat: 10.00-22.00
Eskizden Piksele “Anatolia Edition”
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
Kaçış Yok
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
“Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
Selam
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ;
Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 15.00-19.00
Drama Ve Çocuk Etkinliği
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00
Çocuk Etkinlikleri / Workshop / Çocuklar Ve Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Seramik Yapımı / Dokuma İşleri Çalışması
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00
MC Çocuk Etkinlikleri: Pandomim / İllüzyon Gösterisi / Balon Katlama
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Arkeopark Ve Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar İçin Sikke Basma Ve Kil Tablet Boyama
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00
Kavuklu ve Pişekar
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 17.00
Hacivat Karagöz Gölge Oyunu
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 18.00
VR Gözlük İle Türkiye Manzaraları Turu
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00
Atölye Alanı: Ahşap Horoz Masa Süsü Atölyesi / Kuş Dili Düdük Atölyesi / Maket Kelebek Kumbara Atölyesi
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-18.00
Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye Etkinlikleri
Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-17.00
Çizgi Film Gösterimi
Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00