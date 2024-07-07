Van’da 29 Haziran’da başlayan ve sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan Kültür Yolu Festivali’nde bugün son gün. Çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği bugün, final konseri ise Ferhat Göçer ile yapılacak.

Konserler, farklı alanlarda uzmanlarca yapılan söyleşiler, onlarca çocuk etkinliği ve sergiyle dokuz günlük festival programı bugün noktalanacak.

İşte festivalin son gün programı;

KONSERLER

Ferhat Göçer

Yer: Atatürk Kültür Parkı - Saat:20.00

Türk Besteciler ve Şarkıları

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi - Saat:20.00

İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu - Saat: 20.00

İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri-Abdullah Beyhan

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu - Saat: 21.00

Haktan İpek

Yer: Van Kent Meydanı - Saat: 18.00

Akdamar Quartat

Yer: Akdamar Adası Kilisesi - Saat: 15.00

SÖYLEŞİLER

Edebiyatın Doğuşu: Ender Özkahraman, Kaan Murat Yanık, Tuğba Doğan

Yer: Van İl Halk Kütüphanesi - Saat: 14.00

Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” İle Söyleşi

Yer: Van Müzesi - Saat: 17.00-18.00

ATÖLYE

Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00

ETKİNLİK

Hikaye Yolu: Kefi’nin Maceraları

Yer: Van Gölü Yürüyüş Parkuru – Saat: 10.00-18.00

SERGİ VE YERLEŞTİRMELER

Urartu Kıyafetleri Sergisi

Yer: Van Müzesi - Saat:10.00-20.00

“Gülsarya’dan Lüleper’e” Geleneksel Hakkari ve Van Kilimleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-21.00

Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları-Refik Anadol

Yer: Tariria - Saat:10.00-22.00

Lale Kız - Sultan Adler / Heykel Yerleştirmesi

Akdamar Adası Kilise Avlusu - Saat: 09.00-17.00

Naci El – Ali’den Hanzala

Hüsrev Paşa Camii Külliyesi İmarethane - Saat:10.00-22.00

“Seyahatlerden” Fotoğraf Sergisi – Riccardo Busi

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye - Saat:10.00-22.00

Atatürk Kültür yolunda

Yer: Edremit Marina - Saat:10.00-22.00

Besmele-İ Şerfi Hat Sergisi

Yer: Hüsrev Paşa Camii Külliyesi Avlu - Saat: 10.00-22.00

Feqi’den Tuvale-Hüseyin Ünlü

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu - Saat: 10.00-22.00

Eskizden Piksele “Anatolia Edition”

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

Kaçış Yok

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

“Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

Selam

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-22.00

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ;

Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 15.00-19.00

Drama Ve Çocuk Etkinliği

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00

Çocuk Etkinlikleri / Workshop / Çocuklar Ve Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Seramik Yapımı / Dokuma İşleri Çalışması

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:10.00-16.00

MC Çocuk Etkinlikleri: Pandomim / İllüzyon Gösterisi / Balon Katlama

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Arkeopark Ve Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar İçin Sikke Basma Ve Kil Tablet Boyama

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00

Kavuklu ve Pişekar

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 17.00

Hacivat Karagöz Gölge Oyunu

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat: 18.00

VR Gözlük İle Türkiye Manzaraları Turu

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-19.00

Atölye Alanı: Ahşap Horoz Masa Süsü Atölyesi / Kuş Dili Düdük Atölyesi / Maket Kelebek Kumbara Atölyesi

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü - Saat:15.00-18.00

Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye Etkinlikleri

Yer: Van Müzesi - Saat: 15.00-17.00

Çizgi Film Gösterimi

Yer: Van Müzesi - Saat: 10.00-16.00