Festivalin ilk gününde konserler, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleriyle dolu bir program Van’ı bekliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başlayacak olan Festivalin ilk gün programında sayısız etkinlik var.
İŞTE İLK GÜN (29 HAZİRAN CUMARTESİ) PROGRAMI:
ETKİNLİKLER:
Van Fotoğrafçılar Maratonu
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye
Saat:10.00
Van Faunasının Turizme Etkisi Fotoğraf Gösterisi
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye
Saat:11.00
Van Kurtarma Kazıları Paneli
Yer: Van Müzesi Konferans Salonu
Saat:13.30-16.00
Kardeşlik Halayı
Yer: Van Kent Meydanı
Saat: 17.30
Hikaye Yolu: Kefi’nin Maceraları
Yer: Van Gölü Yürüyüş Parkuru - Akdamar Adası
Saat: 10.00-18.00
SÖYLEŞİLER;
Türkan Şoray Söyleşisi
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu
Sat: 18.00
Fotoğraf Sanatında Uluslararası Örgütlenme Üzerine Söyleşi
(Ricardo Busi, FIAP Başkanı – Moderatör: Dr. Sefa Ulukan TFSF Başkanı)
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu
Saat: 11.30
Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” İle Söyleşi
Yer: Van Müzesi
Saat:17.00-18.00
SERGİ VE YERLEŞTİRMELER;
Atatürk Kültür yolunda
Yer: Edremit Marina
Saat:10.00-22.00
Besmele-İ Şerfi Hat Sergisi
Yer: Hüsrev Paşa Camii Külliyesi Avlu
Saat: 10.00-22.00
Feqi’den Tuvale-Hüseyin Ünlü
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu
Saat: 10.00-22.00
Eskizden Piksele “Anatolia Edition”
Yer: Van Müzesi
Saat: 10.00-22.00
Kaçış Yok
Yer: Van Müzesi
Saat: 10.00-22.00
“Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı
Yer: Van Müzesi
Saat: 10.00-22.00
Selam
Yer: Van Müzesi
Saat: 10.00-22.00
Urartu Kıyafetleri Sergisi
Yer: Van Müzesi
Saat: 10.00-22.00
“Gülsarya’dan Lüleper’e” Geleneksel Hakkari Ve Van Kilimleri
Yer: Van Müzesi
Saat: 15.00-21.00
Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları-Refik Anadol
Yer: Tariria
Saat:10.00-22.00
Lale Kız - Sultan Adler / Heykel Yerleştirmesi
Akdamar Adası Kilise Avlusu
Saat: 09.00-17.00
Naci El – Ali’den Hanzala
Hüsrev Paşa Camii Külliyesi İmarethane
Saat:10.00-22.00
“Seyahatlerden” Fotoğraf Sergisi – Riccardo Busi
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye
Saat:10.00-22.00
ÇOCUK ETKİNLİKLERİ;
Karlar Kraliçesi Ve Prenses
Yer: Van AVM Paribu Cineverse
Saat:11.00
Harika Kanatlar: Maksimum Hız
Yer: Van AVM Paribu Cineverse
Saat:14.00
Kardeş Takımı
Yer: Van AVM Paribu Cineverse
Saat:17.00
Oyunculuk Atölyesi - Berk Keklik
Yer: Van Müzesi Çocuk (Drama) Atölyesi
Saat:13.00
Film Yapım Atölyesi - Mengü Atasağun
Yer: Van Müzesi Çocuk (Drama) Atölyesi
Saat:14.00
Pist Alanı Aktivite Oyunları: Masa Langırt
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:15.00-19.00
MC Çocuk Etkinlikleri: Jonklör / İllüzyon Gösterisi / Bubble Show / Balon Katlama
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:15.00-19.00
Çocuk Stand-Up Etkinliği
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:17.00
Özgür Özgülgün İle Çocuklara Masallar
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:18.00
Çocuk Tiyatrosu “Rafadan Tayfa”
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:19.00
Gezici Kütüphane Ve Çocuk Şenliği
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:15.00-19.00
Atölye Alanı: Baykuş Kalem Atölyesi / Kum Boyama Atölyesi / Maske Tasarım Atölyesi / Uçurtma Yapım Atölyesi
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:15.00-18.00
Karagöz Ve Tematik Atölye Ve Etkinlik Alanı VR Gözlük İle Türkiye Manzaraları Turu
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:15.00-19.00
Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:15.00-19.00
Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:15.00-19.00
Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:15.00-19.00
Arkeopark Ve Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar İçin Sikke Basma Ve Kül Tablet Boyama
Yer: Van Müzesi
Saat: 10.00-16.00
Drama Ve Çocuk Etkinliği
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:10.00-16.00
Çocuk Etkinlikleri / Workshop / Çocuklar Ve Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Seramik Yapımı / Dokuma İşleri Çalışması
Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü
Saat:10.00-16.00
KONSERLER;
Oğuzhan Koç
Yer: Atatürk Kültür Parkı
Saat:20.00
Ney In Ethno Jazz-Burcu Kardağ
Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu
Saat:20.00
Turan Munafzade Piyano Resitali
Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu
Saat:20.00
Akustik Konser
Yer: Akdamar Adası Kilisesi
Saat: 13.00/15.00
Van Oturma Gecesi Programı
Yer: Van Kent Meydanı
Saat: 18.00