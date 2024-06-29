Festivalin ilk gününde konserler, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleriyle dolu bir program Van’ı bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başlayacak olan Festivalin ilk gün programında sayısız etkinlik var.

İŞTE İLK GÜN (29 HAZİRAN CUMARTESİ) PROGRAMI:

ETKİNLİKLER:

Van Fotoğrafçılar Maratonu

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye

Saat:10.00

Van Faunasının Turizme Etkisi Fotoğraf Gösterisi

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye

Saat:11.00

Van Kurtarma Kazıları Paneli

Yer: Van Müzesi Konferans Salonu

Saat:13.30-16.00

Kardeşlik Halayı

Yer: Van Kent Meydanı

Saat: 17.30

Hikaye Yolu: Kefi’nin Maceraları

Yer: Van Gölü Yürüyüş Parkuru - Akdamar Adası

Saat: 10.00-18.00

SÖYLEŞİLER;

Türkan Şoray Söyleşisi

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu

Sat: 18.00

Fotoğraf Sanatında Uluslararası Örgütlenme Üzerine Söyleşi

(Ricardo Busi, FIAP Başkanı – Moderatör: Dr. Sefa Ulukan TFSF Başkanı)

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu

Saat: 11.30

Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” İle Söyleşi

Yer: Van Müzesi

Saat:17.00-18.00

SERGİ VE YERLEŞTİRMELER;

Atatürk Kültür yolunda

Yer: Edremit Marina

Saat:10.00-22.00

Besmele-İ Şerfi Hat Sergisi

Yer: Hüsrev Paşa Camii Külliyesi Avlu

Saat: 10.00-22.00

Feqi’den Tuvale-Hüseyin Ünlü

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu

Saat: 10.00-22.00

Eskizden Piksele “Anatolia Edition”

Yer: Van Müzesi

Saat: 10.00-22.00

Kaçış Yok

Yer: Van Müzesi

Saat: 10.00-22.00

“Matraki” Bir Osmanlı Yıldızı

Yer: Van Müzesi

Saat: 10.00-22.00

Selam

Yer: Van Müzesi

Saat: 10.00-22.00

Urartu Kıyafetleri Sergisi

Yer: Van Müzesi

Saat: 10.00-22.00

“Gülsarya’dan Lüleper’e” Geleneksel Hakkari Ve Van Kilimleri

Yer: Van Müzesi

Saat: 15.00-21.00

Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları-Refik Anadol

Yer: Tariria

Saat:10.00-22.00

Lale Kız - Sultan Adler / Heykel Yerleştirmesi

Akdamar Adası Kilise Avlusu

Saat: 09.00-17.00

Naci El – Ali’den Hanzala

Hüsrev Paşa Camii Külliyesi İmarethane

Saat:10.00-22.00

“Seyahatlerden” Fotoğraf Sergisi – Riccardo Busi

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu Fuaye

Saat:10.00-22.00

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ;

Karlar Kraliçesi Ve Prenses

Yer: Van AVM Paribu Cineverse

Saat:11.00

Harika Kanatlar: Maksimum Hız

Yer: Van AVM Paribu Cineverse

Saat:14.00

Kardeş Takımı

Yer: Van AVM Paribu Cineverse

Saat:17.00

Oyunculuk Atölyesi - Berk Keklik

Yer: Van Müzesi Çocuk (Drama) Atölyesi

Saat:13.00

Film Yapım Atölyesi - Mengü Atasağun

Yer: Van Müzesi Çocuk (Drama) Atölyesi

Saat:14.00

Pist Alanı Aktivite Oyunları: Masa Langırt

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:15.00-19.00

MC Çocuk Etkinlikleri: Jonklör / İllüzyon Gösterisi / Bubble Show / Balon Katlama

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:15.00-19.00

Çocuk Stand-Up Etkinliği

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:17.00

Özgür Özgülgün İle Çocuklara Masallar

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:18.00

Çocuk Tiyatrosu “Rafadan Tayfa”

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:19.00

Gezici Kütüphane Ve Çocuk Şenliği

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:15.00-19.00

Atölye Alanı: Baykuş Kalem Atölyesi / Kum Boyama Atölyesi / Maske Tasarım Atölyesi / Uçurtma Yapım Atölyesi

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:15.00-18.00

Karagöz Ve Tematik Atölye Ve Etkinlik Alanı VR Gözlük İle Türkiye Manzaraları Turu

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:15.00-19.00

Panayır Çadırları: Ok Atış Oyunu / Halka Atışı Oyunu /Elektronik Dart Oyunu / Potin Basket

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:15.00-19.00

Alan Yarışları: Çuval Yarışı / Minder Kapmaca / Koca Ayak / Limbo

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:15.00-19.00

Şişme Oyun Grubu: Palyaço Kaydırak / Hayvanlı Oyun Bahçesi / Eğlenceli Kaydırak / Şut Becerisi / Zıplama Evi / Mavi Kedi Oyun Bahçesi / Titanik Kaydırak

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:15.00-19.00

Arkeopark Ve Çocuk Etkinlikleri: Çocuklar İçin Sikke Basma Ve Kül Tablet Boyama

Yer: Van Müzesi

Saat: 10.00-16.00

Drama Ve Çocuk Etkinliği

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:10.00-16.00

Çocuk Etkinlikleri / Workshop / Çocuklar Ve Değişik Yaş Gruplarına Yönelik Seramik Yapımı / Dokuma İşleri Çalışması

Yer: Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü

Saat:10.00-16.00

KONSERLER;

Oğuzhan Koç

Yer: Atatürk Kültür Parkı

Saat:20.00

Ney In Ethno Jazz-Burcu Kardağ

Yer: Uygulama Oteli Konferans Salonu

Saat:20.00

Turan Munafzade Piyano Resitali

Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu

Saat:20.00

Akustik Konser

Yer: Akdamar Adası Kilisesi

Saat: 13.00/15.00

Van Oturma Gecesi Programı

Yer: Van Kent Meydanı

Saat: 18.00