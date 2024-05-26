Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Büyük Emekli Mitingi” düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra mitinge, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de katıldı.

VANLILAR DA MİTİNGE KATILDI

Tandoğan Meydanında saat 14:00'te başlayan “Büyük Emekli Mitingi”ne Van'dan giden emeklilerde katıldı. CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ile alana gelen emekliler, mevcut şartların iyileştirilmesini istedi.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Partimizin Ankara'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingine biz de Vanlı Emeklilerle birlikte katıldık. Emekliye reva görülen haksızlığı haykırdık. İktidarımızda emekli asla açlık ve yoksullukla sınanmayacak. Emekli sadaka ekonomisine mahkum edilmeyecek. CHP Emeklinin yanında." ifadelerine yer verdi.