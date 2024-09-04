Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 60.'inci kilometresinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 34 KEB 71 plakalı Hyundai Accent marka otomobil, karşı yönden gelen 65 ACJ 420 plakalı Chery marka otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Emine Büyüktepe ile Mustafa İşgör isimli vatandaşlar olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Merkezi'nr kaldırıldı. Kazaya yapan araçlar olay yerinden kaldırılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA