Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmesi için kentteki tüm camileri ve abdesthane bölümlerini dezenfekte etti. Dezenfekte edilen camilere daha sonra ekiplerce gül suyu sıkıldı.

Gül suyunun özelliği itibariyle çevreye bıraktığı koku, etkisini uzun bir süre hissettirebiliyor. Yapılan çalışmalar Ramazan ayı boyunca devam edecek.