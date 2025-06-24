Bu yıl Van’da 12-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Van Kültür Yolu Festivali ikinci kez düzenlenecek. Festival kapsamında edebiyat, sinema, sanat, arkeoloji, tarih, gezi, gastronomi ve turizm gibi alanlarda çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.

Her yaş grubuna hitap eden programlar, Van’ın kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak. Van Gölü, Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi, Van Müzesi ve Van Peri Bacaları gibi tarihi ve doğal alanlar, festivalle birlikte kültür turizminin odak noktası olacak. Ayrıca, Van’da anakaranın dışında yer alan dört adadaki kiliseler de tanıtılacak.

Birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, festivalin en dikkat çekici etkinlikleri arasında yer alıyor. Van’ın markalaşmasına katkı sağlayacak bu festival, kentin uluslararası tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Festival kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanında, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

Van’da sahne alacak sanatçılar ve sahne alacakları tarihler şu şekilde;

12 Temmuz Cumartesi, saat 21.30’da Ebru Yaşar,

13 Temmuz Pazar, saat 21.30’da Ferhat Göçer,

14 Temmuz Pazartesi, saat 21.30’da Gökhan Tepe,

16 Temmuz Çarşamba, saat 21.30’da Sinan Akçıl,

17 Temmuz Perşembe, saat 21.30’da Özgün,

18 Temmuz Cuma, saat 21.30’da Derya Uluğ,

19 Temmuz Cumartesi, saat 21.30’da Gökhan Türkmen,

20 Temmuz Pazar, saat 21.30’da Bayhan.