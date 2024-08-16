Van'da Bruki aşiretine mensup iş insanı Bayram Bayramoğlu'nun oğlu, tanınmış iş insanlarından Gökhan Bayramoğlu'nun kardeşi Özgür Bayramoğlu hayatını Elif Anteroğlu ile birleştirdi.

DAMADA 12.6 MİLYON TL'LİK TAKI

Kentteki bir açık hava düğün salonunda düzenlenen düğüne aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş adamlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişinin katıldı. Saatler süren takı töreninde damada 12 Milyon 630 Bin TL'lik takı takıldı.

GELİNE 8.1 MİLYON TL'LİK ALTIN

Yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 5 bin davetlinin katıldığı düğünde bir çok yerel sanatçı sahne aldı. Yüzlerce kişinin halay çektiği düğünde geline 8 milyon 100 bin liralık 3 kilo altın takıldı.

2 Gün 2 gece süren düğüne toplamda 20 milyon 700 bin TL para geldi.