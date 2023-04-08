Bayilerden sıfır araç tedarikinin zor olması alıcıları ikinci el otomobile yönlendirirken, ikinci ele olan talep ise fiyatları artırmaya devam ediyor. Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakıyor. Cumartesi açık olan ikinci bir el oto pazarında özellikle düşük model araçların fiyatı dikkat çekiyor. Ramazan ayında da yüksek model araçların fiyatlarında artış olmamasına rağmen, daha düşük model araçların fiyatlarında artış yaşanıyor. Pazarda araç almak isteyen alıcılar, ‘serbest piyasa' adı altında herkesin değerinin çok üzerinde fiyat belirlediğini ifade ediyor.

“İnternet fiyatları pazara göre daha düşük”

Konuya ilişkin konuşan Hüsnü Çınar isimli araç satıcısı, ikinci el araçlarda Türkiye geneli fiyat artışının yaşandığını belirtti. Sıfır araçlar çıkmayınca ikinci ellerde fiyatların artığını ifade eden Çınar, “İkinci el oto pazarındaki fiyatlar ile internet fiyatlarına bakıyorum. İnternet fiyatları pazara göre daha düşük. Bu da neyden kaynaklanıyor anlamadım. Bugün aracını alan kişi aynı fiyata yine o aracını alamıyor. Bu yüzden aracına 40-50 bin fazla yazarak satmaya çalışıyor. Bu da piyasayı olumsuz etkiliyor. Birkaç yıl önce 25 bin lira olan bir aracın fiyatı, bugün 180-200 bin liraya çıkmış” dedi.

Özellikle düşük model araçlarda fiyat artışının devam ettiğini dile getiren alıcılar ise, herkesin keyfi bir şekilde fiyat artırdığını kaydetti. İHA